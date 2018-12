Napoli-SPAL: Milik adesso è imprescindibile, ancora titolare

Carlo Ancelotti si gode il nuovo Milik, mandandolo ancora in campo. Koulibaly e Insigne diffidati, ma dovrebbero giocare entrambi.

Otto punti di svantaggio sulla Juventus e sei di vantaggio sull'Inter: il Napoli vive una particolare situazione di classifica a nemmeno metà stagione. Ha messo al sicuro il posto per la prossima Champions e sembra troppo complicato dare la caccia ai bianconeri per lo Scudetto.

Eppure ogni partita va affrontata sempre con la voglia e la forza di cha ha un obiettivo ben preciso davanti, anche perché una sconfitta contro la SPAL, con il big match contro l'Inter in programma tra quattro giorni, potrebbe cambiare drasticamente lo scenario della classifica.

E allora proprio per questo Ancelotti non fa calcoli contro i ferraresi: spazio ai diffidati Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly, come affermato in conferenza stampa. Il difensore, tra l'altro, è l'unico giocatore di movimento del calcio italiano che finora non ha mai saltato nemmeno un minuto (tra coppe e campionato): 1.980' in campo, solo come Handanovic nell'Inter.

Ma spazio soprattutto ad Arkadiusz Milik, il vero eroe delle ultime uscite del Napoli: tra Cagliari e Bergamo, con le sue prodezze, il polacco ha portato sei punti alla cascina partenopea e adesso Ancelotti non ci può rinunciare. A centrocampo assente Allan per un problema alla schiena, spazio a Rog e Zielinski, con Fabian Ruiz e il rientrante Verdi pronti a subentrare dalla panchina.

Di fronte ci sarà una SPAL vogliosa di punti per la salvezza, che non avrà nulla da perdere: formazione scolpita come sempre, che però vede a sorpresa la contemporanea presenza di Valdifiori e Schiattarella, visto l'infortunio di Missiroli. Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Rog, Hamsik, Zielinski; Milik, Insigne.

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Valdifiori, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna.