Napoli, la prima decisione di Gattuso: ritiro prima del Parma

Gennaro Gattuso si appresta a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Filtra la sua prima decisione: tutti in ritiro per la sfida con il Parma.

Ieri sera, con la vittoria per 4-0 sul , è finita le gestione di Carlo Ancelotti sulla panchina del . In queste ore, invece, è atteso l'annuncio ufficiale di Gennaro Gattuso come nuovo allenatore della compagine partenopea.

Da un ritiro all'altro. La storia recente del Napoli passa dalla convivenza forzata all'interno del ritiro. La decisione di Aurelio De Laurentiis di portare tutti in ritiro dopo la sfida europea con il ed il conseguente ammutinamento della squadra sono stati la punta dell'iceberg che ha affondato l'era Ancelotti sulla panchina azzurra. Adesso la gestione Gattuso potrebbe iniziare proprio con un ritiro: l'ex allenatore del avrebbe deciso di indire un ritiro prima della sua partita di esordio contro il .

Questa potrebbe essere la prima decisione di 'Ringhio' sotto al Vesuvio. Intanto filtrano le prime indiscrezione sulle modalità in cui l'erede di Ancelotti disegnerà gli azzurri. Il Napoli di Gattuso dovrebbe giocare con un 4-3-3, dove troverebbero nuova linfa giocatori come Insigne e Lozano.