Napoli, presentata la prima maglia per la stagione 2019/20: design innovativo

Per una stagione che si è appena chiusa ce ne è un’altra già alle porte che, come è normale che sia, porterà con se diverse novità. Tra le più attese ci sono certamente le maglie che i giocatori indosseranno nella prossima annata e l’ultima società in ordine di tempo ad aver presentato la sua nuova tenuta da gioco è il .

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

A crearla è stata Kappa, azienda con la quale è iniziato un sodalizio nel 2015 e che per la prossima stagione ha pensato la ‘Kombat 2020’.

L'articolo prosegue qui sotto

ARE YOU READY FOR THIS?

Indossa la Kombat SSC Napoli 2020, be part of the game. #SSCNapoli #KappaSport #AreYouReadyForThis

Scoprila su:

Official Web Store SSC Napoli https://t.co/VPn46YpHeM

Brand Store Amazon https://t.co/QN9KI8wDbb pic.twitter.com/bVb3lnEngF