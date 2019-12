Napoli-Parma, ecatombe: dopo Koulibaly fuori Cornelius

Non solo Koulibaly dopo pochi minuti: al 15' ha lasciato la sfida del San Paolo anche l'attaccante del Parma per lo stesso problema ai flessori.

Un infortunio da una parte, un infortunio dall'altra. - non è iniziata bene per Gattuso, che ha dovuto subire il goal di Kulusevski e subito dopo l'infortunio di Koulibaly, tra l'altro decisivo nel concedere il vantaggio alal formazione ospite. E' iniziata bene per D'Aversa, che ha comunque dovuto rinunciare a Cornelius.

L'attaccante danese, infatti, ha lasciato il campo al quarto d'ora per un problema ai flessori della coscia destra, lo stesso infortunio che dieci minuti prima aveva costretto Koulibaly a tornare negli spogliatoi. Cornelius fuori, dentro Sprocati e nuovi problemi per il Parma.

I gialloblù devono infatti già fare i conti con l'infortunio di Inglese, nonchè di Karamoh, che in caso di necessità avrebbe potuto giocare come prima punta. Per Sprocati, principalmente ala, la possibilità di essere protagonista a Napoli e provare a segnare la sua seconda rete in stagione.

Per Cornelius nuovo problema muscolare dopo quello accusato a ottobre, che lo ha tenuto fuori anche per una gara di novembre. Ciò nonostante con cinque reti è lui il miglior marcatore del Parma fin qui, realizzate in undici presenze, ultima delle quali a Napoli.