Napoli-Inter: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Napoli sfida l'Inter nel posticipo domenicale della 37ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Carlo Ancelotti ospita l' di Luciano Spalletti nella 37ª e penultima giornata di . I partenopei sono matematicamente secondi in classifica dietro la con 73 punti frutto di 23 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte, i milanesi occupano il 3° posto a quota 66 punti, con un cammino di 19 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte, e vogliono conseguire quanto prima la matematica qualificazione alla prossima .

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il polacco Arkadiusz Milik è il giocatore più prolifico degli azzurri con 17 reti realizzate in 33 presenze, mentre Mauro Icardi è il miglior marcatore dei nerazzurri con 10 goal all'attivo in 27 presenze. Il Napoli viene da 3 vittorie consecutive nelle ultime 3 giornate, l'Inter invece ha ottenuto 2 paregig consecutivi e una vittoria sul nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-INTER

Napoli-Inter si giocherà domenica 19 maggio 2019 alle ore 20.30 allo Stadio San Paolo di Napoli. Fra le due formazioni sarà il 146° confronto nel massimo campionato italiano a girone unico.

DOVE VEDERE NAPOLI-INTER IN TV E STREAMING

Il big match Napoli-Inter sarà trasmesso in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Riccardo Trevisani, che sarà supportato dal commento tecnico di Daniele Adani.

Sarà possibile per gli abbonati anche seguire il match in diretta collegandosi alla piattaforma Sky Go con i propri tablet, pc e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-INTER

Ancelotti recupera Mertens e proverà a fare lo stesso per Insigne e Ounas, il talento di Frattamaggiore si è allenato in gruppo e almeno per la panchina sarà disponibile. In difesa potrebbe trovare spazio Albiol per avere minutaggio dopo il lungo stop accanto a Koulibaly, con Malcuit e Ghoulam in vantaggio come terzini su Hysaj e Mario Rui. A centrocampo Callejon e Zielinski saranno gli esterni, mentre Fabian Ruiz sarà affiancato da Allan. In attacco Milik centravanti supportato da Mertens. Infine, riaggregati al gruppo i ristabiliti Maksimovic e Diawara.

Spalletti avrà ancora out De Vrij in difesa per infortunio: al suo posto si vedrà dal 1' ancora una volta Miranda. A destra rientrerà dalla squalifica D'Ambrosio, così come in regia Brozovic, che affiancherà Vecino. In attacco Icardi sfida Lautaro Martinez nel consueto duello per una maglia da titolare, mentre sulla trequarti da valutare le condizioni di Politano, che ancora non si è allenato in gruppo: in tal caso è pronto Candreva.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Milik.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Candreva, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez.