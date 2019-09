Il Napoli ritrova Insigne: allenamento col gruppo

Buone notizie dall'infermeria per il Napoli: Lorenzo Insigne si è allenato col gruppo, Milik parzialmente. Ok anche Hysaj.

Il può sorridere. A 48 ore dal match con la , Ancelotti ritrova Lorenzo Insigne che ha smaltito le noie muscolari e risulta disponibile per sabato.

L'attaccante ha svolto interamente la seduta di allenamento coi compagni, così come Elseid Hysaj reduce dagli impegni con l'Albania e anch'esso acciaccato. Lavoro parziale col gruppo, invece, per Arkadiusz Milik.

"Mario Rui, Hysaj, Allan, Ospina, Mertens e Maksimovis sono rientrati dagli impegni con le Nazionali. Tutti hanno lavorato interamente col gruppo. Anche Insigne è rientrato con la squadra ed ha svolto tutta la seduta. "Milik ha svolto parte di allenamento col gruppo e parte differenziato. Tonelli prosegue il lavoro personalizzato".

Insigne era finito ai box in occasione del match del 31 agosto con la allo 'Stadium', disputando addirittura il primo tempo da infortunato salvo poi chiedere il cambio all'intervallo. Da capire quanti minuti avrà nelle gambe per Samp e , così come sarà da valutare la piena disponibilità di Milik.