Napoli, infortunio per Mertens durante Russia-Belgio: è uscito al 52'

Napoli in ansia per Dries Mertens, uscito al 52' di Russia-Belgio dopo aver subìto un duro intervento.

La sosta dedicata alle nazionali rischia di mietere un'altra vittima illustre: stavolta è il turno di Dries Mertens, costretto a lasciare anzitempo il campo durante - , match valido per le qualificazioni agli Europei itineranti del 2020.

Sul risultato di 0-3 in favore dei belgi, l'attaccante del è stato contrastato duramente in area di rigore da un difensore avversario: troppo forte il dolore per poter continuare e sostituzione obbligata al minuto 52 con Youri Tielemans.

Nelle prossime ore ci saranno controlli medici più approfonditi che riveleranno l'esatta entità del problema fisico occorso a Mertens, peraltro nel corso di un match totalmente inutile ai fini della qualificazione (già ampiamente ottenuta dai 'Diavoli Rossi').

I tifosi del Napoli sperano ovviamente che non si tratti di nulla di grave e che l'ex possa essere regolarmente a disposizione di Carlo Ancelotti per la ripresa del campionato, prevista sabato 23 novembre alle 18 contro il a San Siro.