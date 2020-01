Napoli, Gattuso sprona la squadra: “Se avete problemi con me, ditelo”

Dopo la sconfitta con la Fiorentina, Gattuso ha spronato il Napoli motivandolo a dare il meglio: "Guardiamoci negli occhi e risolviamo il problema".

Il momento del è tutto nella serata contro la : sconfitta per 0-2 in casa e classifica sempre più preoccupante, ben più vicina alla zona retrocessione (9 punti) che alla Champions (14).

Ieri mattina la squadra si è ritrovata per l'allenamento e Gennaro Gattuso ha preso in mano la situazione, come raccontato da 'Repubblica Napoli'. Il tecnico avrebbe anche provocato i giocatori per spronarli.

"Guardiamoci negli occhi e risolviamo il problema. Se avete problemi con me, ditelo”.

La risposta dei giocatori è stata univoca: nessun problema con Gattuso, che dopo l'allenamento ha mandato a casa i giocatori mettendo momenteaneamente fine al ritiro. Nonostante nessuno abbia saputo rispondere alla domanda sui problemi della squadra.

Il Napoli riparirà dalla martedì sera, in Coppa , prima di ospitare la in campionato domenica prossima.