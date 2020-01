Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Di Lorenzo centrale di difesa

Le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina: Di Lorenzo ancora al centro della difesa, Luperto terzino sinistro. Cutrone titolare.

Le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Luperto; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejón, Milik, Insigne.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone.

Il ospita la nell'anticipo della diciannovesima giornata di e cerca una vittoria casalinga che in campionato manca addirittura da metà ottobre.

Gattuso preferisce Di Lorenzo a Luperto come centrale di difesa, mentre il secondo giocherà nel ruolo di terzino sinistro con Hysaj confermato a destra.

A centrocampo c'è ancora Fabian Ruiz in regia, partono dalla panchina i due nuovi acquisti Demme e Lobotka. Il tridente è formato da Callejon, Milik e Insigne.

Iachini conferma la formazione tipo in difesa ed a centrocampo, la grande novità è in attacco dove accanto a Chiesa debutta dal 1' in campionato Patrick Cutrone.