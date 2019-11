Napoli, FIFPro contro il Napoli: "Pronti ad assistere i giocatori"

Nuova pagina nella delicatissima questione societaria in casa : nonostante il bel pareggio di e i segnali di distensione, arriva un duro comunicato da parte della FIFPro, che si schiera apertamente con i giocatori azzurri.

Il sindacato mondiale dei calciatori scende in campo per difendere gli atleti del club partenopeo puntando il dito apertamente contro la gestione De Laurentiis:

🚨 STATEMENT



Napoli’s intention to withhold player salaries is without valid grounds and is being contested collectively.



FIFPRO and @assocalciatori are working together to ensure the players are not subjected to further abuse and intimidation by the @SerieA club. pic.twitter.com/uAo8Zhrl3M