Napoli-Empoli dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Napoli ed Empoli si affrontano negli ottavi di Coppa Italia: le formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.

NAPOLI-EMPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -

• Data: mercoledì 13 gennaio 2021

• Orario: 17:45

• Canale TV: Rai

• Streaming: RaiPlay

Il programma degli ottavi di finale della Coppa Italia 2020/2021 offre all'Empoli la prestigiosa chance di assaporare un po' di , affrontando il Napoli nella partita da dentro o fuori che vale l'accesso ai quarti del torneo.

Partenopei che col blitz compiuto al 90' in casa dell'Udinese hanno ritrovato morale nella lotta per le posizioni di vetta della classifica, ma ancora troppo altalenanti e chiamati a non fallire su uno dei tre fronti che li vede in corsa.

Altre squadre

Empoli capolista della Serie B e protagonista di una prima metà di stagione esaltante, guidato in panchina dal rampante Alessio Dionisi capace di rilanciare le ambizioni del club di Corsi dopo l'ultimo campionato al di sotto delle attese.

La vincente dell'incrocio tra Napoli ed Empoli, ai quarti di Coppa se la vedrà con una tra o .

Tutto su Napoli-Empoli: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-EMPOLI

Il match tra Napoli ed Empoli si gioca mercoledì 13 gennaio 2021 allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli: fischio d'inizio previsto alle ore 17:45.

La partita di tra Napoli ed Empoli sarà trasmessa in dalla Rai, detentrice dei diritti in esclusiva della manifestazione nazionale: canale di riferimento, Rai 2.

Napoli-Empoli sarà disponibile anche in diretta grazie a RaiPlay, il servizio offerto dalla Rai: occorrerà accedere al sito www.raiplay.it e selezionare la finestra dell'evento, o in alternativa utilizzare l'app ufficiale scaricandola su smartphone o tablet.

IN DIRETTA SU GOAL

Napoli-Empoli si potrà seguire anche su Goal, attraverso la nostra diretta testuale: dal pregara alle formazioni ufficiali, fino al racconto delle azioni salienti della sfida.

Robusto turnover per Gattuso, anche alla luce di un calendario fitto di impegni e degli infortuni: Meret tra i pali; in difesa da capire se verrà concessa un'altra chance a Rrahmani, disastroso contro l'Udinese, o se gli sarà preferito Di Lorenzo - squalificato in campionato con la - adattato da centrale. Hysaj, Maksimovic e Ghoulam prenotano un posto (Manolas è ko). Centrocampo formato da Demme e Lobotka, in attacco Fernando Llorente supportato da Politano, Elmas e Lozano.

L'articolo prosegue qui sotto

Da valutare le condizioni di Koulibaly e Mertens, convocati a Udine ma non ancora pienamente recuperati dai rispettivi infortuni e da rodare in vista delle prossime partite, inclusa la finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Hysaj, Rrahmani, Maksimovic, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Elmas, Lozano; Llorente. All. Gattuso.

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Casale, Parisi; Ricci, Stulac, Haas; Bajrami; Matos, Olivieri. All. Dionisi.