Napoli, ecco la campagna abbonamenti: nel video 'mancano' Sarri e Higuain

Il Napoli ha presentato la campagna abbonamenti con un video che riporta anche agli anni scorsi. Grandi assenti Sarri ed Higuain.

Il di Carlo Ancelotti, ancora in ritiro a Dimaro, ha completato nella giornata odierna il diciassettesimo giorno di ritiro. La squadra tornerà in campo anche nella mattinata di martedì.

Nel frattempo il club partenopeo ha aperto ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione 2019-2020, che molti tifosi campani sperano possa essere quella giusta per portare a casa qualche trofeo.

I sostenitori di Mertens e compagni saranno comunque soddisfatti, visto che i prezzi stabiliti per le diverse zone dello stadio sono più bassi rispetto al 2018-2019.

Nel video pubblicato sui social per presentare questa nuova stagione, dal titolo 'One City, one Club, one Passion', vengono ripercorsi gli ultimi anni e messe in risalto le gesta dei protagonisti in maglia azzurra.

Non passa però inosservata la circostanza che non siano presenti nelle immagini prese in considerazione nè l'ex allenatore Sarri nè l'ex idolo del San Paolo Gonzalo Higuain, entrambi passati alla , acerrimo nemico sportivo di questi ultimi anni.