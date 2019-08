Napoli-Barcellona: dove vederla in tv e streaming

Napoli e Barcellona si affrontano in terra americana per la seconda volta in 3 giorni: ecco tutte le info sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

Il prosegue la seconda parte del suo precampionato, che si svolge all'estero dopo il lungo ritiro di Dimaro: il tour di amichevoli internazionali di prestigio prevede sabato sera il secondo test in terra americana contro il , dopo le due belle vittorie su e .

Nella prima gara contro i blaugrana, disputata 3 giorni fa, gli azzurri - pur sconfitti di misura - non hanno demeritato, pagando la scarsa precisione sotto rete di Insigne, Mertens e soprattutto Milik, che nel secondo tempo si è divorato occasioni prima che Rakitic fissasse il risultato finale sul 2-1.

Prevedibile che Ancelotti, in questo secondo match, dia spazio a chi ha giocato meno - o non è proprio entrato - nella partita di mercoledì, non potendo contare sui soli Malcuit (rimasto a casa perchè acciaccato) e Ounas e Koulibaly, che saranno gli ultimi a tornare dalle vacanze, presentandosi a Napoli il 15 agosto.

Nal Barcellona c'è grande curiosità per vedere nuovamente all'opera i due grandi acquisti estivi De Jong e Griezmann, mentre non sarà della partita Leo Messi, infortunatosi al polpaccio e rimasto a Barcellona per curarsi.

Di seguito troverete tutto quello che c'è da sapere su Napoli-Barcellona: dalle notizie sulle formazioni alle info su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.

NAPOLI-BARCELLONA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Napoli-Barcellona DATA 10 agosto 2019, ore 23.00 DOVE Michigan Stadium, Ann Arbor ( ) TV Sky STREAMING -

ORARIO NAPOLI-BARCELLONA

Napoli-Barcellona è in programma alle 23 ora italiana di sabato 10 agosto (negli , nel Michigan, saranno le 17): la gara si disputerà nel gigantesco MIchigan Stadium di Ann Arbor, impianto dalla capienza di quasi 110mila spettatori che ne fa il secondo al mondo per grandezza.

Così come la prima, anche la seconda gara tra Napoli e Barcellona sarà trasmessa in diretta da Sky, in Pay per View al costo di 10 euro: per acquistarla, anche un istante prima del fischio d'inizio, sarà sufficiente sintonizzarsi su Prima Fila e seguire col telecomando le istruzioni su schermo, oppure chiamare il numero verde dedicato, anch'esso presente sullo schermo.

Non essendo disponibile per tutti gli abbonati Sky, ma solo in Pay per View, Napoli-Barcellona non sarà visibile in : dunque niente diretta streaming su Sky Go.

Rispetto alla prima gara tra le due squadre, è prevedibile che ci saranno parecchi avvicendamenti. Ancelotti potrebbe alternare i portieri, dando spazio stavolta a Karnezis,così come è probabile l'impiego di Hysaj e Ghoulam come terzini, con Chiriches centrale al fianco di Manolas.

Fabian Ruiz dovrebbe tornare a centrocampo, a fare coppia con uno tra Gaetano e Zielinski, non essendo ancora pronto Allan, appena tornato dalle vacanze. In attacco chance dal 1' per Milik, con possibili maglie da titolari anche per Verdi e Younes.

Grande turnover anche per Valverde, con difesa probabilmente tutta nuova e Vidal titolare in mediana. Spazio dall'inizio per Dembelé nel tridente d'attacco, completato da Suarez e Griezmann.

NAPOLI (4-2-3-1): Karnezis; Hysaj, Manolas, Chiriches, Ghoulam; Gaetano, Fabian Ruiz; Callejon, Younes, Insigne; Milik.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piquè, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, De Jong, Vidal; Dembelè, Suarez, Griezmann.