Napoli, Ancelotti sul mercato: "Ho minacciato De Laurentiis"

Ancelotti è tornato a parlare dei possibili acquisti di James Rodriguez e Lozano da parte del Napoli: "Stiamo valutando tante situazioni".

Entusiasta per la prestazione messa in campo dal suo nell'ultima amichevole contro il al Velodrome, Carlo Ancelotti ha parlato dello stato di forma della squadra in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'.

I progressi mostrati dagli azzurri nel corso dell'estate fanno ben sperare il tecnico partenopeo in vista del prossimo campionato, con Ancelotti che ha preso a modello la gara contro il Marsiglia per sottolineare la maturità mostrata dalla sua rosa.

"Noi vogliamo giocare bene, se si può. Ma abbiamo dimostrato anche tanta maturità, soprattutto nel finale, a Marsiglia, quando lo sforzo fisico ha cominciato a farsi sentire. È stata una prestazione positiva per tutte queste cose. Personalmente, sono soddisfatto, l’equilibrio lo stiamo trovando con le giocate giuste".

Continuando a parlare del successo al Velodrome, Ancelotti ha poi parlato dei pregi e dei difetti del suo Napoli.

"Abbiamo evidenziato le qualità, che sono il palleggio, il fraseggio e anche la personalità. Ma pure qualche limite, perché abbiamo fatto un po’ fatica all’inizio a trovare spazio tra le linee. Ma avevamo una coppia di centrocampisti inedita, con Fabian Ruiz e Elmas. I due per la prima volta hanno giocato insieme".

Con la chiusura del calciomercato ancora lontana, il Napoli i difetti li potrà colmare grazie all'arrivo di qualche rinforzo. Ancelotti continua a sognare James Rodriguez e Hirving Lozano, giocatori per i quali ha quasi obbligato De Laurentiis a investire sul mercato.

"Obbligato? No, l’ho addirittura minacciato. Scherzo, ovviamente. Stiamo valutando tante situazioni, ne ha parlato anche il presidente, ha spiegato dell’operazione Pépé che non siamo riusciti a definire. Insomma, la volontà di migliorare la squadra c’è in tutti noi, perché vogliamo vincere".

Per questi grandi colpi il tecnico partenopeo dovrà però attendere, visto che ora il Napoli sarà concentrato esclusivamente sulla doppia amichevole di prestigio contro il negli . Mini tournée alla quale si sono uniti anche presidente e dirigenti.

"Io sono tranquillo e lo sarò fino al 2 settembre. Il mercato lungo un po’ mi scoccia, ma ormai mi sto abituando. Il calcio sta cambiando e, in qualche modo, bisogna adeguarsi. C’è chi gira tanto in questo periodo e riscontra problemi. Noi abbiamo lavorato tre settimane a Dimaro e questo ci aiuta. Ho avuto esperienze passate, con spostamenti intercontinentali a inizio preparazione, e non riesci a prepararti come vorresti".

Intanto un grande rinforzo Ancelotti se lo sta però già godendo. Oltre al recente arrivo di Elmas, gli azzurri nelle scorse settimane hanno infatti accolto un giocatore d'esperienza come Kostas Manolas. L'ex ha già catturato il proprio allenatore.