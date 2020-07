Nani si racconta: "Ho vissuto in una casa con topi e lucertole"

Dietro al mondo dorato dei calciatori spesso si nasconde un'altra realtà, ben più complessa: non tutti hanno avuto la strada spianata verso il successo, costretti a lottare e sgomitare per ottenere un posto al sole.

E' il caso di Nani, ex attaccante di e che attualmente gioca in con la maglia dell' : ultimi scampoli di carriera che gli ha regalato varie soddisfazioni, ripagandolo dopo i primi anni caratterizzati dagli stenti.

Intervenuto sulle colonne di 'The Players Tribune', Nani ha raccontato i macabri dettagli delle condizioni in cui era costretto a vivere da ragazzino, quando i soldi e la fama erano ancora parecchio lontani dal concretizzarsi.

"Da piccolo stavo per morire di fame, mi resi conto che Dio voleva che aiutassi la mia famiglia. Vivevo con i miei otto fratelli e sorelle in una casa con buchi nel pavimento da cui uscivano topi e lucertole. Questi animali correvano per la casa. Non avevamo nulla, abbiamo combattuto per sopravvivere: non c'è cosa più brutta dell'avere fame. E' una situazione che ho vissuto spesso, l'unico vantaggio è che ti porta a cercare una soluzione".