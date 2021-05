Moviola Atalanta-Juventus: Cuadrado su Gosens, Massa convalida lo 0-1

Massa lascia correre sui contatti in area Chiesa-Romero e Rabiot-Pessina, convalidato lo 0-1 Juve nonostante l'entrata di Cuadrado su Gosens.

LA MOVIOLA DI ATALANTA-JUVENTUS:

6' - Chiesa cade in area dopo un contatto con Romero: per l'arbitro è tutto regolare.

13' - Contatto in area di rigore della Juve tra Rabiot e Pessina, Massa lascia proseguire nonostante l'ultimo a toccare il pallone sia il centrocampista orobico. La VAR, in casi del genere, non può intervenire.

27' - Chiellini entra in gioco pericoloso su Pessina al limite: cartellino giallo per il capitano della Juventus.

31' - Proteste atalantine sullo 0-1 di Kulusevski: l'azione inizia con un duro intervento di Cuadrado su Gosens, ma Massa - dopo conferma dalla sala VAR - convalida il goal senza ritenere sanzionabile l'entrata del colombiano.