Moviola Argentina-Francia: contatto Dembelé-Di Maria, concesso il rigore

La finale dei Mondiali in Qatar si sblocca con un calcio di rigore: Dembelé commette fallo su Di Maria, l'arbitro Marciniak concede il penalty.

L'ultimo atto, la finalissima. In palio c'è la Coppa del Mondo al Lusail di Doha. A contendersela Argentina e Francia in una sfida che mette in palio il titolo Mondiale. Dopo il lungo cammino iniziato nella fase a gironi e proseguito nella fase a eliminazione diretta, la Selección e i Blues si giocano il posto sul tetto del mondo negli ultimi 90 minuti, trascinati dalle loro stelle Lionel Messi e Kylian Mbappé.

È proprio la 'Pulga' il grande protagonista in occasione della rete che al 23' rompe l'equilibrio e sblocca il risultato. Il capitano dell'Argentina si incarica della trasformazione del calcio di rigore concesso dal direttore di gara polacco Szymon Marciniak per il fallo di Ousmane Dembelé su Angel Di Maria.

L'episodio nell'area di rigore della Francia arriva allo scoccare del 22'. Il 'Fideo' illumina la scena con una giocata super: entrato in area di rigore, il calciatore della Juventus si libera dell'avversario con una sterzata improvvisa e viene fermato con un intervento in ritardo.

Saltato nell'uno contro uno, Dembelé prova a recuperare in extremis, ma non riesce a colpire il pallone: il contatto c'è, seppur lieve, con l'arbitro polacco che non ha dubbi e indica il dischetto.

Il consueto controllo del VAR conferma la decisione di Marciniak: è calcio di rigore. Le immagini confermano infatti il tocco di Dembelé su Di Maria, con il calciatore del Barça che non riesce ad intervenire sulla palla dopo il dribbling secco del centrocampista della Juve, autore poco più tardi del goal del 2-0.