Mourinho non dimentica e guarda l'Inter sollevare la Champions: "Grandi uomini"

Nove anni dopo la vittoria della Champions con l'Inter, Mourinho si gode il video dei festeggiamenti con i nerazzurri.

Un trofeo atteso decenni, una tripletta di titoli riuscita solamente a pochissime squadre nel corso della storia europea. Il 22 maggio 2010 l' batteva il in finale sollevando la al termine di una stagione entusiasmante. Sotto il segno di Josè Mourinho.

Nove anni dopo l'impresa, nove anni dopo la gloria di Madrid, Mourinho non ha certo dimenticato i colori nerazzurri e quanto vissuto negli anni alla guida dell'Inter. Il tecnico portoghese, che nelle prossime settimane tornerà ad allenare, ha spesso evidenziato il suo particolare legame con il club meneghino, nuovamente rimarcato.

In un video pubblicato da Sky Sport, infatti, si può vedere Mourinho intento ad osservare con attenzione da uno smartphone i festeggiamenti dell'Inter a Madrid, subito dopo la vittoria della Champions League con la doppietta di Diego Milito, il Principe del 2010 nerazzurro.

Raccontato da Massimo Marianella e Massimo Mauro, rispettivamente telecronista e seconda voce nella serata del 22 maggio 2010, Zanetti solleva al cielo spagnolo la Champions League.

Mourinho guarda in camera mandando un bacio a tutti i tifosi interisti:

"Grandi uomini, 22 maggio".

Un decennio dopo, l'Inter è lontana anni luce dall'evento più importante della propria storia, in lotta per entrare in Champions all'ultima giornata di : domenica, infatti, i nerazzurri dovranno battere l' per poter entrare nuovamente nella massima competizione europea. E magari sognare di vivere nuove, grandi, ed indimenticabili, emozioni.