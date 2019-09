Mourinho incorona Ronaldo: "Non mi sorprende, è un caso di studio"

I quattro goal segnati contro la Lituania, rappresentano solo l’ultimo exploit della straordinaria carriera di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse della e del , non solo si è guadagnato da tempo un posto tra i più grandi giocatori di ogni tempo, ma a 34 anni continua a fare la differenza come pochi al mondo.

Per il CR7 il tempo sembra non passare mai e, sebbene molti siano i record che ha già infranto (l’ultimo è quello che lo vede essere il miglior marcatore di sempre nelle qualificazioni agli Europei), si pensa già a quelli che sono ancora alla sua portata.

La stella di Ronaldo brilla oggi come ha brillato negli ultimi quindici anni e la cosa non sorprende affatto José Mourinho. Lo Special One, che ha allenato il campionissimo lusitano tra il 2010 ed il 2013 quando era alla guida del , parlando all’emittente portoghese ’11’, ha svelato cosa rende il numero 7 della Juventus così fuori dal comune.

“Quello che fa non mi sorprende. A 34 anni è un grande giocatore che milita in una squadra di grande livello, con ambizioni al top. Non mi sorprende perché, in termini genetici è un caso di studio e questo vale anche per la sua mentalità. Cristiano è un fenomeno, è uno che pensa solo a vincere e a fare ancora meglio. E’ per questo motivo che per me non è una sorpresa ciò che fa”.