Mourinho fa la conta dei ‘superstiti’: Roma quasi sperimentale a Monza

La Roma si è ritrovata a fare i conti, nel momento clou della stagione, con un’emergenza senza precedenti.

Tornare alla vittoria per mettere in cascina punti fondamentali per la corsa che porta ad una qualificazione alla prossima Champions League. E’ questo il grande obiettivo di una Roma che, dopo essere stata ripresa al 97’ da Saelemaekers nell’ultima sfida interna contro il Milan, è ora chiamata a tornare a spingere sull’acceleratore.

Ad attendere i giallorossi (scesi al sesto posto ma a pari punti con Inter e Milan) nel trentatreesimo turno ci sarà un ostacolo tutt’altro che semplice da superare: il Monza.

La compagine brianzola sta vivendo un grande momento di forma certificato dalle tre vittorie consecutive conseguite e, come se non bastasse, i capitolini non si presenteranno all’appuntamento nelle migliori condizioni possibili.

Mourinho deve fare i conti con un’emergenza senza precedenti. Contro il Monza non potrà contare su mezza difesa (Kumbulla, Llorente e Smalling non saranno a disposizione), una parte consistente della mediana (Wijnaldum e Bove indisponibili, oltre a Matic squalificato), non potrà contare su Karsdorp a destra, mentre in attacco sicuramente non ci sarà Belotti e Dybala, che non è al meglio, è in forte dubbio.

Assenze pesantissime che costringeranno lo Special One a dover disegnare un undici ‘sperimentale’. Qualora decidesse di non rinunciare alla difesa a tre, potrebbe essere Celik a completare, con Mancini ed Ibanez, il pacchetto davanti a Rui Patricio.

Non è da escludere nemmeno l’arretramento di Cristiante, che potrebbe tuttavia anche restare in mediana per affiancare uno tra Camara (appena 413’ in questo campionato) ed il giovane Tahirovic. Sugli esterni spazio a Zalewski e Spinazzola, mentre a supporto dell’unica Abraham ci saranno Pellegrini ed El Shaarawy.

Tutti problemi con i quali la Roma si è ritrovata costretta a fare i conti nel momento meno indicato dell’annata. I giallorossi infatti sabato prossimo ospiteranno l’Inter in un fondamentale scontro diretto, prima di tornare a concentrarsi sull’Europa League e sulle semifinali contro il Bayern Leverkusen (intervallate da Bologna-Roma).

In poco più di due settimane i giallorossi si giocheranno una fetta importante della loro stagione e dovranno farlo stringendo i denti. A Mourinho il compito di trovare le soluzioni migliori con ciò che gli è rimasto a disposizione.