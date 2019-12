Il boom di Morelos, re dei bomber in Europa League: "Forte come Dybala"

L’attaccante dei Rangers, Alfredo Morelos, sta vivendo un’annata da protagonista assoluto in Europa League. Helander: “Tra i migliori attaccanti".

Quando nell’estate del 2017 i Glasgow l’hanno prelevato dai finlandesi dell’HJK, in pochi avrebbero probabilmente immaginato che nel giro di poco più di due anni Alfredo Morelos sarebbe diventato un attaccante dalla valutazione superiore ai 50 milioni di euro.

Il talento colombiano di goal ne ha segnati tanti con la maglia della compagine di Helsinki, ma è in che è esploso definitivamente rivelandosi uno degli attaccanti più letali del panorama calcistico europeo.

I numeri della sua stagione, quella della definitiva consacrazione, parlano chiaro: Morelos sin qui ha realizzato 10 goal in 15 partite di Scottish Premiership, ma soprattutto 6 in altrettante gare di , che diventano 14 su 14 se si prendono in considerazione anche i preliminari.

L’attaccante colombiano è il ‘re’ di questa edizione dell’Europa League (al momento è anche il capocannoniere del torneo e punta a migliorare ancora il suo bottino di reti visto che i Rangers si sono qualificati alla fase ad eliminazione diretta) e non è un caso che negli ultimi tempi siano stati diversi i club europei che l’hanno messo nel mirino.

Morelos è passato in breve tempo dall’essere un attaccante di belle speranze all’essere un uomo mercato ma Steven Gerrard, il tecnico dei Rangers, nelle scorse settimane è stato deciso nel dichiarare la sua incredibilità.

“Se a gennaio può andare via per 40 milioni di sterline? No, nemmeno se aggiungi altri 10 milioni. Non è in vendita a nessun prezzo”.

Nel frattempo iniziano a circolare i primi paragoni importanti e c’è chi, come Filip Helander, vede delle somiglianze tra Morelos e Paulo Dybala. L’ex difensore di e , che proprio la scorsa estate si è trasferito ai Rangers, non ha dubbi sulle qualità del colombiano.