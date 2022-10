Mondiali 2022: Rai, DAZN, Prime o Sky? Dove vederli in diretta tv e streaming

Chi trasmette il Mondiale in diretta tv e streaming: dove vedere tutte le partite di Qatar 2022 di scena tra metà novembre e metà dicembre.

L'edizione più discussa della storia è finalmente arrivata. 2022, anno dei Mondiali in Qatar, per il primo torneo previsto in autunno rispetto al canonico svolgimento tra fine primavera e inizio estate. Un torneo che come di consueto terrà incollati un paio di milardi di persone.

Come noto, in Qatar non sarà presente l'Italia, che ha mancato nuovamente la qualificazione alla Coppa del Mondo, ma lo spettacolo è garantito dalla presenza di Nazionali come Francia (Campione in carica), Brasile, Germania, Spagna, Inghilterra, Belgio, Argentina e Olanda.

Tutti davanti a tv, maxi-schermi, cellulari, tablet e pc per seguire il Mondiale in diretta tv e streaming. In che modo?

COME VEDERE IL MONDIALE IN DIRETTA TV

La Rai ha acquisito i diritti tv in esclusiva per Qatar 2022. I Mondiali saranno così disponibili tra i vari canali tv, da Rai1 a Rai2, passando per RaiSport. Basterà sintonizzarsi sui canali via via scelti per le gare previste, dalla fase a gironi alla finalissima di metà dicembre.

I MONDIALI IN DIRETTA STREAMING

Sarà come di consueto possibile la competizione anche in diretta straming grazie all'utilizzo di RaiPlay, piattaforma della Rai disponibile previa registrazione, su pc e notebook collegandosi al sito ufficiale, oppure scaricando l'applicazione su tablet e cellulare.

DAZN, PRIME E SKY?

Nessuno di questi servizi darà la possibilità di seguire i Mondiali in diretta tv e streaming, vista l'acquisizione dei diritti da parte della Rai. 28 delle 64 gare, comprese le più importanti (finale, semifinali, quarti) e quelle dell'Italia, andranno su Rai 1 in diretta, ma il Mondiale qatariota sarà visibile su Rai2, Rai 3 e Rai Sport.