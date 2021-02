Uno scambio speciale per Modric: regala la maglia a un oratorio bergamasco

Il croato ha regalato la sua maglia all'Immacolata Alzano, club di seconda categoria: organizzò il primo trofeo giovanile che Modric vinse.

La trasferta contro l'Atalanta è stata particolarmente sentita per Luka Modric. Non tanto per l'avversario, quanto più per il contorno. Perché il fuoriclasse croato è tornato con la mente al 1997, quando era solo un giovane talento dodicenne che voleva imporsi in Croazia.

Il giovane Modric giocava nello Zadar e proprio in quell'anno aveva vinto il suo primo trofeo a livello giovanile. Un torneo organizzato proprio dall'Oratorio di Alzano Lombardo, paese della provincia di Bergamo, che dista una manciata di km dalla città.

L'articolo prosegue qui sotto

Il croato non solo vinse il torneo degli Esordienti, ma fu anche eletto miglior giocatore. E non ha dimenticato quella serata. Non l'hanno dimenticata neanche nella val Seriana. Tanto che l'Immacolata Alzano, la squada dell'oratorio che milita in seconda categoria, ha fatto recapitare a Modric nell'hotel in cui alloggiava il Real una maglia speciale che celebra i cent'anni della società, fondata nel 1921.

Il fuoriclasse dei Blancos per ricambiare ha 'scambiato' la sua maglia numero 10, utilizzata contro l'Atalanta, con una dedica speciale.