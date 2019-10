MLS, Vela da record: capocannoniere battendo Ibrahimovic e nuovo primato

Carlos Vela ha vinto la classifica marcatori di MLS battendo Zlatan Ibrahimovic e settando il nuovo record di goal in regular season: 34 reti.

La corsa al titolo di capocannoniere della si è decisa all'ultima giornata di Regular Season e ha visto il trionfo, con record, di Carlos Vela. L'attaccante del ha battuto Zlatan Ibrahimovic al rush finale.

Il messicano scuola ha chiuso la sua stagione con 34 reti all'attivo: ieri sera è arrivata una tripletta contro i che ha suggellato il risultato finale sul 3-1 e consolidato ulteriormente il primato nella Western Conference dell'LAFC.

Count it up, count it up, count it up, count it!



All 34 goals from @11carlosV's record-breaking season. 👑 pic.twitter.com/Yay6QmMjKQ — Major League Soccer (@MLS) October 7, 2019

Le 34 marcature (in 31 presenze) rappresentano un record assoluto per la MLS: battuto il record che apparteneva in precedenza a Josef Martinez. L'attaccante di Atlanta, ex , si era fermato a quota 31 nella scorsa stagione.

Ibrahimovic dal canto suo ha chiuso la stagione con 30 goal segnati in totale, compreso un gioiello da fermo ieri notte contro i Colorado Rapids, gara da cui i Galaxy sono usciti sconfitti per 4-2.

Vela e Ibrahimovic si daranno ora battaglia nei playoff: i Galaxy saranno impegnati contro Minnesota al primo turno, mentre l'altra squadra losangelina entrerà in corsa nella fase successiva, forte del primo posto.