Milinkovic-Savic alla Juventus? Lotito sicuro: "Non me lo chiederanno"

Lotito gela la Juventus su Milinkovic-Savic: "Volevano Keita a modo loro, io l'ho venduto per 30 milioni. Si chiede ciò che si può ottenere".

Il trasferimento di Sergej Milinkovic-Savic alla sembra in salita. A pesare sulla possibile trattativa sono i pessimi rapporti tra Claudio Lotito e la società bianconera.

Il presidente della , come riporta 'La Gazzetta dello Sport', non ha escluso del tutto la cessione di Milinkovic-Savic ma per averlo servirà una super offerta.

"Milinkovic Savic non è in vendita. È altrettanto vero che, se dovesse arrivare un’offerta importante non solo per la società, ma anche per il calciatore, ci metteremo intorno a un tavolo per parlarne".

Tavolo a cui secondo Lotito non ci sarà però la Juventus con cui, come detto, i rapporti restano gelidi.

" La Juventus non mi ha mai chiesto Milinkovic Savic e, conoscendo la società bianconera, non me lo chiederà. Perché nella vita si chiedono le cose che si possono ottenere ".

Lotito infatti ricorda quanto avvenuto qualche anno fa, quando la Juventus cercò di strappare Keita alla Lazio a costo zero.

" La ha provato a prendere Keita a suo modo, invece io l’ho venduto a 30 milioni al ... ".

In realtà la Juventus ha individuato in Milinkovic-Savic il grande obiettivo per il centrocampo in alternativa al sogno Pogba, ma i bianconeri non sembrano disposti a offrire più di 70 milioni di euro. Cifra che Lotito giudica non sufficiente per cedere il giocatore.

Ecco perché resta sempre caldo il nome di Adrien Rabiot, vecchio pallino di Paratici che arriverebbe a parametro zero dal ma con ricche commissioni e un ingaggio da top player.