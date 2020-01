Milan-Torino: dove vederla in tv e streaming

Il Milan sfida in casa il Torino nei quarti di finale di Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Stefano Pioli sfida in casa il di Walter Mazzarri nei quarti di finale di Coppa . I rossoneri si sono qualificati superando 3-0 la nei quarti di finale, i granata battendo 6-4 ai rigori il . La vincente della gara del Meazza sfiderà poi la , che ha eliminato la , in semifinale.

Se i milanesi con l'arrivo di Ibrahimovic sembrano aver cambiato marcia in campionato, i piemontesi vorranno riscattare l'umiliazione del pesante 7-0 casalingo subito sabato scorso dalla scatenata . Nei 22 precedenti in , i granata prevalgono con 9 successi, 7 pareggi e 6 vittorie del Milan.

Sono stati 3 in particolare gli incroci fra le due squadre nei quarti di finale del torneo: in 2 occasioni, nel 1943 e nel 1969 è stato il Torino a prevalere, mentre nel 1992 furono i rossoneri a passare il turno. Sia il Milan, sia il Torino, hanno vinto 5 volte il trofeo: l'ultima volta è stata nel 2003 per il Diavolo, nel 1993 per i granata.

Theo Hernández, Piatek e Castillejo sono i tre giocatori del Milan andati a segno in Coppa Italia, tutti con un goal, così come De Silvestri nel Torino, autore della rete contro il Genoa. Il Milan è una delle vittime preferite di Andrea Belotti da quando gioca con il Torino: 6 le reti rifilate al 'Diavolo' dal 'Gallo', che ha segnato di più soltanto contro e (7 reti). In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Torino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

MILAN-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Milan-Torino

Milan-Torino Data: 28 gennaio 2020

28 gennaio 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Rai Uno

Rai Uno Streaming: Rai Play

ORARIO MILAN-TORINO

Milan-Torino si disputerà la sera di martedì 28 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio di inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli, è in programma per le ore 20.45. Prima dell'inizio della gara sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Kobe Bryant. I rossoneri, inoltre, giocheranno con il lutto al braccio. Sarà il 23° confronto fra le due formazioni in Coppa Italia.

La sfida di Coppa Italia, Milan-Torino, come gli altri quarti di finale, sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva dalla Rai su Rai Uno (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre). La telecronaca della partita sarà curata da Luca De Capitani, che sarà affiancato da Mario Somma al commento tecnico.

Tifosi e appassionati potranno seguire Milan-Torino anche in diretta mediante Rai Play, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, sia sul proprio personal computer o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare gratuitamente l'applicazione per sistemi iOS e Android, nel secondo sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma della tv pubblica.

Poche variazioni per Pioli, vista l'importanza dell'obiettivo Coppa Italia per i rossoneri. In attacco, nel 4-4-2, nuova coppia composta da Rebic e Piatek. A centrocampo dovrebbero essere confermati Castillejo come esterno destro e Bennacer in regia, mentre Krunic e Bonaventura rileveranno Kessié e Calhanoglu. In difesa non è stato convocato Musacchio: Conti e Theo Hernández saranno i terzini, mentre ci sarà spazio per Kjaer accanto a Romagnoli al centro. Fra i pali dovrebbe giocare il portiere titolare Gianluigi Donnarumma.

Mazzarri si affiderà al 3-4-2-1 e a sua volta cambierà poche pedine rispetto allo schieramento titolare dei granata. Il peso dell'attacco sarà sulle spalle di Belotti, che sarà supportato sulla trequarti da Verdi e Berenguer. In mediana, indisponibili Ansaldi e Baselli, a sinistra giocherà Ola Aina, con De Silvestri a destra e Rincon e Lukic interni. Fra i pali ci sarà il portiere titolare Sirigu, davanti a lui una linea a tre con Izzo, N'Koulou e Bremer, che potrebbe spuntarla su Djidji.

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Rebic, Piatek.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Lukic, Ola Aina; Verdi, Berenguer; Belotti.