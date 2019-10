Milan-SPAL dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Milan sfida la SPAL nel posticipo del 10° turno infrasettimanale di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Stefano Pioli cerca la prima vittoria sulla panchina del , che la notte di Halloween nel posticipo della 10ª giornata infrasettimanale di affronterà al Meazza la di Leonardo Semplici, in cerca di punti pesanti in trasferta in chiave salvezza. Per il tecnico parmense un pareggio in casa con il e una sconfitta con la nelle prime due gare da tecnico rossonero.

Il Diavolo è 13° assieme all' con 10 punti in classifica, frutto di 3 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte, mentre gli estensi sono penultimi assieme al a quota 7, con un cammino di 2 vittorie, un pareggio e 6 sconfitte.

Nei 18 precedenti in Serie A fra le due squadre in casa della formazione milanese il bilancio è nettamente favorevole ai rossoneri con 13 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta, risalente al lontano 9 giugno 1957, quando i biancazzurri, guidati da Paolo Tabanelli, si imposero 1-0 sul Milan di Gipo Viani con rete del futuro interista Beniamino Di Giacomo.

Solo due volte nella loro storia i rossoneri hanno perso 6 partite nelle prime 10 gare di campionato: nelle stagioni 1938/1939 e 1941/1942. L'attaccante della SPAL Andrea Petagna è il grande ex della partita assieme al suo compagno di squadra Mattia Valoti. Il bomber degli emiliani, autore fino a questo momento di 3 reti, ha esordito in Serie A in rossonero nell'agosto 2013 contro il , ed è già andato a segno contro la sua ex squadra a San Siro nella scorsa stagione (dicembre 2018).

Il polacco Krzysztof Piatek è invece il miglior realizzatore dei rossoneri, sempre a quota 3 goal, mentre il centrocampista ivoriano Franck Kessié ha nella SPAL la sua vittima preferita in Serie A, con 3 reti segnate in 4 sfide complessive giocate contro i biancazzurri. In questa pagina tutte le informazioni su Milan-SPAL: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MILAN-SPAL

Milan-SPAL si disputerà la sera di giovedì 31 ottobre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Marco Piccinini della sezione di Forlì, è previsto per le ore 21.00. Sarà il 37° confronto in Serie A fra le due formazioni.

Il posticipo Milan-SPAL sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Gentile, con il commento tecnico di Lorenzo Minotti.

Al termine della partita sarà possibile vedere gli highlights e le interviste ai due allenatori e ai protagonisti in campo nel corso del programma 'Sky Calcio Live'.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire la sfida Milan-SPAL in diretta attraverso Sky Go, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, sia su personal computer e notebook. Nel primo caso bisognerà scaricare la app per sistemi iOS e Android, mentre nel secondo basterà collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.

Pioli pensa all'inserimento di Leo Duarte a destra al posto di Calabria, nuovamente disponibile dopo la squalifica, e Conti, con Theo Hernández a sinistra e al centro la coppia composta da Musacchio e Romagnoli. A centrocampo Bennacer potrebbe essere riproposto in regia al posto di Biglia, con Kessié e Paquetá mezzali. Davanti Piatek è in vantaggio su Rafael Leão come centravanti nel tridente con Suso (in vantaggio su Castillejo) e Calhanoglu. Nuovamente disponibile Bonaventura, che potrebbe essere utilizzato a gara in corso. Lo svizzero Ricardo Rodríguez è l'unico indisponibile.

Semplici dovrebbe riproporre in attacco la coppia composta da Petagna e Floccari, con Paloschi, titolare contro il , che tornerebbe in panchina. Sono recuperati sia Igor in difesa, sia Kurtic in mediana: il primo dovrebbe andare in panchina dando spazio a Cionek, mentre lo sloveno stringerà i denti e ricoprirà come consuetudine il ruolo di mezzala sinistra nel centrocampo a 5. Sulle corsie laterali dovrebbero agire Strefezza a destra e Reca a sinistra, mentre in regia Missiroli potrebbe spuntarla su Valdifiori.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer, Paquetá; Suso, Piatek, Calhanoglu.

SPAL (3–5-2): E. Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari.