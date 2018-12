Milan, Romagnoli recuperato: è tornato ad allenarsi in gruppo

Alessio Romagnoli è tornato ad allenarsi con la squadra dopo l'infortunio al polpaccio: il Milan e Gattuso possono sorridere.

Un'assenza importante che ha finito col condizionare anche i risultati in Serie A ed Europa League: al Milan è mancato Alessio Romagnoli, vittima della lesione al gemello mediale del polpaccio sinistro che lo tiene fuori da un mese, quando ha scoperto il problema fisico in seguito alla convocazione in Nazionale.

Da allora è partito il programma di recupero, andato a buon fine: come rivelato da 'Sky Sport', il capitano rossonero ha svolto l'allenamento mattutino insieme al resto della squadra, tornando così a pieno regime di Gennaro Gattuso.

Resta complicato però vederlo in campo già martedì sera a Bologna, più probabile che il suo nome sia nell'undici titolare per la sfida interna contro la Fiorentina, in programma per sabato 22 dicembre alle ore 15.

Un'ulteriore buona notizia per Gattuso dopo il ritorno di Musacchio: l'argentino concederà un margine di scelta più ampio dopo quella praticamente obbligata di schierare Zapata in coppia con Abate al centro della retroguardia nelle ultime partite.

