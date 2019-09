Il Verona nega i 'buu' razzisti: "Erano fischi per le decisioni arbitrali"

Il Verona difende i propri tifosi e va contro le accuse di razzismo: "Non scadiamo in luoghi comuni ed etichette ormai scucite".

Durante la partita di domenica sera tra e , dagli spalti del Bentegodi è piovuto qualche 'buu' razzista nei confronti di Kessié, oltre ad alcuni insulti verso Donnarumma. Ma l'Hellas nega tutto e comunica la sua versione su Twitter.

"I ‘buuu’ a Kessie? Gli insulti a Donnarumma? Forse qualcuno è rimasto frastornato dai decibel del tifo gialloblù. Cosa abbiamo sentito noi? Fischi, inevitabili, per decisioni arbitrali che lasciano ancora oggi molto perplessi, e poi tanti applausi, ai nostri “gladiatori”, a fine gara. Non scadiamo in luoghi comuni ed etichette ormai scucite. Rispetto per Verona e i veronesi".

Fischi, inevitabili, per decisioni arbitrali che lasciano ancora oggi molto perplessi, e poi tanti applausi, ai nostri “gladiatori”, a fine gara. Non scadiamo in luoghi comuni ed etichette ormai scucite. Rispetto per Verona e i veronesi.#respect — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) September 16, 2019

La società di Verona nega quindi i soliti 'buu' all'inidirizzo di Kessié e gli insulti al portiere del Milan. Ma non solo, l'Hellas prende anche la palla al balzo per criticare le decisioni arbitrali (il riferimento è sicuramente all'espulsione di Stepinski nel primo tempo).

Sui social network in molti però non hanno preso bene questa posizione del Verona. Sui commenti del post, si leggono svariati commenti che incitano il club a dissociarsi dagli episodi razzisti, non a nasconderli.