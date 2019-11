Milan, Pioli esclude Kessié: ivoriano verso la seconda panchina di fila

Dopo la panchina con la Lazio, Kessié verso la seconda esclusione di fila da parte di Pioli: all'ivoriano non era mai successo da quando è al Milan.

Nel big match della dodicesima giornata di fra e Stefano Pioli è sempre più indirizzato verso l'esclusione di Franck Kessié dal centrocampo rossonero: per l'ivoriano si tratterebbe della seconda panchina consecutiva, fatto mai accaduto da quando veste la maglia del Milan.

Segui 3 gare della Serie A TIM ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Contro la , infatti, l'ex giocatore dell' non era stato scelto fra gli undici titolari dal nuovo allenatore rossonero ed inoltre non è nemmeno subentrato a partita in corso, rimanendo per tutti i 90' seduto in panchina. L'unica occasione in cui Kessié, pur essendo a disposizione, non è sceso in campo con la maglia del Milan è stato il 30 marzo 2018 a 'Marassi' contro la dopo lo scontro verbale con Biglia nel derby della Madonnina.

Nella trasferta di , allora, il centrocampista ivoriano potrebbe trovare la sua quarta panchina in Serie A da quando è in rossonero: nei tre precedenti il Milan ha sempre perso la partita. Contro la 'Vecchia Signora' il centrocampo scelto da Pioli dovrebbe essere formato dal trio composto da Krunic, Bennacer e Paquetà. Kessié sta vivendo la sua stagione più complicata da quando è al Milan e, viste le difficoltà che sta riscontrando sul campo, sembra essere sceso drasticamente nelle gerarchie del nuovo allenatore rossonero.