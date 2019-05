Milan, Maldini e la proposta di Gazidis: "Allettante, ma le cose vanno raccontate bene"

Paolo Maldini dopo un evento DAZN: "Ora non sarebbe corretto parlarne, le cose vanno raccontate bene. Entro fine settimana darò una risposta".

Paolo Maldini "è l'ideale per gestire l'area tecnica. Non un ruolo di facciata ma assolutamente centrale nelle scelte tecniche". Così l'amministratore del , Ivan Gazidis, nell'intervista uscita questa mattina sulla 'Gazzetta dello Sport'. Insomma, la rivoluzione dovrebbe essersi conclusa con gli addii di Leonardo e Gattuso.

I due dirigenti si sono incontrati nelle scorse ore e la proposta è stata messa sul tavolo. E proprio di questo ha parlato Maldini al termine di un evento DAZN, organizzato a Milano per raccontare la prima stagione italiana della piattaforma.

"Proposta allettante? Sì, ma bisogna vedere tutto. Le cose vanno raccontate bene, ora non sarebbe corretto parlarne. Tra pochi giorni darò una risposta a Gazidis, entro la fine della settimana si saprà qualcosa".

In sostanza, ancora non c'è un accordo tra Maldini e Gazidis in relazione al possibile nuovo ruolo ricoperto dall'ex terzino all'interno del Milan. Un ruolo di direttore tecnico che, in base a quanto filtrato nelle scorse ore, nelle intenzioni dell'ad dovrebbe essere a lungo termine.

E ai tifosi sperano che con l'addio di Leonardo e Gattuso si possa concludere l'esodo dal Milan, Maldini risponde così: