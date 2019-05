Milan, incontro Gazidis-Maldini: proposto un ruolo a lungo termine, attesa una risposta

Incontro a Casa Milan tra Gazidis e Maldini: all'ex capitano è stato proposto di restare in società a lungo termine, darà una risposta a breve.

La rivoluzione operata dal dopo la mancata qualificazione alla prossima edizione della ha comportato nella giornata odierna gli addii di Gattuso come allenatore e di Leonardo come direttore sportivo.

Nel corso di queste intense ora l'amministratore delegato rossonero Gazidis ha incontrato anche Paolo Maldini. Nei suoi confronti c'è stata invece un'apertura per il futuro. A Maldini è stata infatti avanzata una proposta a lungo termine per un ruolo in società, al momento non ancora specificatamente individuato.

L'ex capitano del Diavolo si è preso qualche giorno di tempo per riflettere e per dare una risposta definitiva. Attualmente, come noto, Maldini ricopre il ruolo di direttore sviluppo strategico area sport.