Un'arma in più per il Milan: Ibrahimovic è ad un passo dal rientro

Infortuno al ginocchio ormai alle spalle per Zlatan Ibrahimovic. Il fuoriclasse svedese è tornato ad allenarsi, può rientrare con la Lazio.

Due vittorie nelle prime due uscite di campionato. Quello del Milan è stato un inizio di stagione perfetto, ma per Pioli e i suoi uomini le buone notizie non si fermano solo a quanto fatto in campo.

Molto presto infatti il ‘Diavolo’ potrà tornare a contare sul suo uomo di punta: Zlatan Ibrahimovic. Fermo dallo scorso giugno, da quando cioè è stato costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico al ginocchio sinistro, il fuoriclasse svedese vede ormai ad un passo il rientro in campo.

Ibra è tornato ad allenarsi con il gruppo nella giornata di mercoledì e di fatto quindi, anche la sua stagiona ha avuto ufficialmente inizio.

Ha svolto la seduta del pomeriggio insieme ai compagni rimasti a Milanello e non impegnati con le Nazionali, il che fondamentalmente si traduce in una cosa: tempi di recupero rispettati.

Ibrahimovi ha rispettato la tabella di marcia ed è parso già in discrete condizioni, visto che ha preso parte alla partitella in famiglia, trovando anche la via della rete.

La forma non può essere ancora ovviamente quella ideale, ma l’attaccante rossonero potrà sfruttare proprio la sosta per gli impegni delle Nazionali per recuperare il terreno perduto. Il fatto che abbia concluso la seduta senza il minimo problema vuol dire che va ormai considerato pienamente recuperato e che già nel corso di settembre sarà pronto a dare il suo contributo.

La data segnata sul calendario è quella di domenica 12, quando a San Siro arriverà la nuova Lazio di Maurizio Sarri per quello che sarà uno dei big match del terzo turno di campionato. Probabilmente per l’occasione non verrà schierato da Pioli nell’undici titolare, visto che tra l’altro il suo ‘alter ego’ Giroud è in ottime condizioni, ma il suo ritorno all’attività rappresenterà già un qualcosa di molto importante.

Il Milan è infatti atteso da un settembre durissimo che lo vedrà sfidare nell’arco di un paio di settimane Lazio appunto, Liverpool, Juventus, Venezia, Spezia e Atletico Madrid e avere a disposizione un uomo in più del suo calibro in attacco equivale ad oro colato.