Milan, Gazidis: "Abbiamo salvato il Milan dalla bancarotta"

Nella conferenza stampa di Pioli come nuovo allenatore del Milan, Gazidis si è esposto: "Il Milan poteva fallire come il Parma o la Fiorentina".

Riuniti i vertici societari a Casa in occasione della conferenza stampa di presentazione di Stefano Pioli come nuovo allenatore rossonero , a prendere la parola per primo è stato il CEO Ivan Gazidis .

Il dirigente rossonero ha voluto fare un augurio al vecchio allenatore Marco Giampaolo per il futuro, concentrandosi poi sulla situazione del Milan.

"Abbiamo salvato il Milan dalla bancarotta, poteva essere in Serie D come il o la quando sono fallite. Stiamo lavorando con grande professionalità e vogliamo riportare il Milan sulla giusta strada".

Gazidis è poi entrato più nello specifico del nuovo progetto.

"Abbiamo affrontato delle difficoltà finanziarie e di certo faremo ancora molti errori ma posso assicurare che siamo determinati a riportare la nostra squadra al livello del passato. Il cammino sarà difficile ma troveremo il modo per farcela. Saremo sempre onesti".

Il CEO rossonero è infatti sicuro che con la rosa attuale il Milan possa ambire a un piazzamento in Europa al termine di questa stagione. Per questo motivo un cambio di allenatore solo alla settima giornata è stata una scelta coraggiosa ma orientata al futuro.