Milan, Gattuso: "Suso non è un problema, Romagnoli è felice qui"

Vincere per continuare il momento d'oro e confermare il quarto posto, l'ultimo utile per la qualificazione alla prossima Champions League: il Milan ospita il Sassuolo nell'anticipo pomeridiano delle 18 di sabato.

Il club neroverde è un avversario storicamente ostico per i rossoneri, Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa.

"Tanti tifosi domani a San Siro? Loro si convincono con i risultati e con le prestazioni, anche all'Olimpico erano in 5 mila. Dobbiamo essere bravi a interpretarla bene e partire con il piglio giusto con grande mentalità. In questo momento dobbiamo pensare partita dopo partita, contro la Lazio e nel primo tempo con l'Empoli abbiamo fatto fatica. Domani sarà una gara fondamentale, non dobbiamo pensare al derby. De Zerbi l'anno scorso mi ha fatto la riga, ho fatto un solo punto contro di lui. Il Sassuolo ha giocatori importanti, dobbiamo dare continuità alla fase difensiva e al nostro gioco".

L'allenatore rossonero prepara il percorso della squadra senza guardare troppo al lungo termine.

"A livello fisico questa estate abbiamo fatto un lavoro importante, abbiamo perso tanti elementi per infortunio ma ora stiamo bene. La cosa più importante è non stare a pensare cosa ci stiamo giocando, ma concentrarsi su ogni singola partita, abbiamo 14 finali davanti".

Gattuso spende poi alcune parole su alcuni singoli anche in ottica mercato.

" Suso non è un problema, ci sta che un giocatore possa attraversare un momento di appannamento, è stato fermo un mese e sta pagando qualcosa. Romagnoli ha rinnovato 8 mesi fa, è felice al Milan e sono sicuro che continuerà qui. Cutrone ? Deve continuare a lavorare con voglia, nelle ultime gare ha trovato spazio, in questo momento stiamo giocando con una sola punta e questo lo sta penalizzando, ma mi piace quando qualcuno ha il muso perchè sta fuori, significa che ci tiene. Biglia è importante, deve recuperare al meglio ma lo voglio leader anche dalla panchina. Caldara? Si è allenato con la Primavera, domani giocherà con loro 50 minuti al massimo. Spero di averlo presto a disposizione".

In estate potrebbe rientrare al Milan anche Andrè Silva, che ha avuto un grande impatto nella Liga con il Siviglia.

Gattuso torna poi sulla prestazione dell'Olimpico in Coppa Italia, non la più brillante delle ultime uscite.

"Abbiamo sbagliato molto a livello tecnico, non abbiamo preparato la gara per pareggiarla. Ora ci piace difendere tutti insieme e tenere la squadra corta, se mi paragonano a Rocco per me è un onore. Paquetà? Ha giocato tanto e deve riposare, in questo momento forse si preoccupa troppo della fase difensiva, deve giocare con più naturalezza".