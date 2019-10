Milan, Galliani risponde a Gazidis: "Non abbiamo venduto a Elliott"

Le parole di Gazidis in conferenza stampa hanno scosso l'ambiente , scatenando anche la replica di Silvio Berlusconi: ora anche Adriano Galliani ha voluto precisare la questione sulla cessione del club rossonero.

Intervenuto ai microfoni di 'Radio Anch'Io Sport' su Radio 1, l'ex amministratore delegato del Diavolo spiega ai tifosi la questione:

"Ho rispetto per il gruppo Elliott che però non ha mai comprato il Milan. Noi lo abbiamo venduto a Yonghong Li, che per saldare la quota che doveva si è fatto prestare i soldi da Elliott, che a sua volta ha avuto il Milan in garanzia. Se Elliott non avesse prestato quei soldi, noi ci saremmo tenuti la caparra e avremmo iscritto il Milan al campionato e all' per la stagione 2017-18".