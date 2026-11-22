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Un Milan da applausi quello che travolge il Frosinone a San Siro: finisce 5-1 per i rossoneri, che festeggiano il ritorno al goal di Gonçalo Ramos, l'ennesima prova da leader di Rabiot e Modric, e la concretezza di Cisse e Pulisic.

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Amorim-ball allo stato puro: alla dodicesima giornata il Milan sembra aver assimilato i principi che da sempre contraddistinguono le squadre dell'allenatore portoghese, fautore di un calcio offensivo, diretto, ad alta intensità. Caratteristiche che il Diavolo mette in mostra contro la rivelazione del campionato, il Frosinone di Alvini, che sceglie proprio la sfida contro i rossoneri per proporre un vestito diverso: difesa a 3 e Schmid falso nove, evidentemente un abito inadatto al dress-code che San Siro richiede.

La gara si mette subito in discesa per il Milan, che dopo 4 minuti è già avanti grazie all'autogol di Calvani, che nel tentativo disperato di evitare il tocco ravvicinato di Pulisic anticipa l'americano ma beffa Palmisani. Il Frosinone prova a giocare a viso aperto ma ad ogni contropiede la squadra di Amorim va in porta, e al 19' Ramos chiude una ripartenza magistrale firmando il 2-0. La squadra di Alvini trova il 2-1 pochi minuti dopo con un bell'inserimento di Masini ma non dà mai la sensazione di poter riaprire davvero il match, che ritorna decisamente sui binari rossoneri con il 3-1 realizzato ad inizio ripresa da Jashari, sul secondo assist di serata di Rabiot, autentico trascinatore del Diavolo.

Il Milan cerca sempre la verticalizzazione e al 60' è il neoentrato Cisse (subentrato a Ramos, richiamato in panchina precauzionalmente dopo aver avvertito un fastidio muscolare) a calare il poker, scappando sul filo del fuorigioco (posizione accertata dopo check VAR) e infilando Palmisani.

La ciliegina finale la mette Pulisic, che con un tocco sotto delicatissimo sigla il 5-1.

PAGELLE MILAN-FROSINONE

Poco più di 50 minuti di ottima fattura per Gonçalo Ramos (7): il portoghese si fa apprezzare per il suo solito gioco da pivot ritrovando anche il goal su azione in campionato, che mancava da quasi 3 mesi. Esce per un problemino al polpaccio che non preoccupa.

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L'MVP della serata però è Adrien Rabiot (7,5), sempre più leader e trascinatore di questo Milan: il francese, giostrando da guastatore alle spalle della punta, mette lo zampino in tutti e tre i goal, propiziando l'autorete di Calvani e servendo due assist per Ramos e Jashari.

Applausi anche per Modric (7), che con un filtrante visionario squarcia la difesa del Frosinone sul primo goal, imbottendo la sua prova di tanta sostanza, e per Moreira (7), che ogni qual volta che ha spazio per accelerare fa male alla difesa avversaria. Menzione anche per Cisse (7), che si fa trovare pronto all'appuntamento con il goal, il suo sesto in campionato.

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Le note meno liete per Amorim arrivano dai difensori: Bartesaghi (5,5) soffre troppo Ghedjemis e viene lasciato negli spogliatoi all'intervallo, De Winter (6) è distratto sul goal dei ciociari, perdendo di vista Masini.

Nel Frosinone i più pericolosi, come sempre, sono Kvernadze (6) e Ghedjemis (6) ma la mancanza di un riferimento offensivo rende tutto più difficile. Calò (5) e Schmid (5) non sembrano particolarmente ispirati, ma i veri problemi sono in difesa, dove la linea a tre fa acqua da tutte le parti. Calvani (4), attenzionato dai rossoneri in chiave-mercato, è sfortunato in occasione dell'autogol ma poi si fa trovare costantemente impreparato nel corso dei novanta minuti. Malissimo anche gli altri centrali, Monterisi (4,5), Cittadini (5) e Amey (4,5), infilati dagli attaccanti rossoneri e mai in grado di ragionare da reparto.

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TABELLINO MILAN-FROSINONE

MILAN-FROSINONE 5-1

Marcatori: 4' Calvani (aut.), 19' Ramos, 25' Masini, 48' Jashari, 60' Cisse, 68' Pulisic

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MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Gila 6, De Winter 6, Diawara 6,5 (71' Pavlovic 6), Bartesaghi 5,5 (46' Jashari 7); Modric 7, Musah 6 (71' Estupinan 6); Moreira 7, Rabiot 7,5, Pulisic 7 (82' Hutchinson sv); Ramos 7 (51' Cisse 7). All. Amorim

FROSINONE (3-4-2-1): Palmisani 5; Calvani 4, Monterisi 4,5 Cittadini 5 (46' Amey 4,5); Oyono 5,5, Calò 5 (76' El Azzouzi 6), Masini 6,5, Tchato 5 (62' Terzic 5,5); Ghedjemis 6, Kvernadze 6 (62' Birligea 5,5); Schmid 5 (74' Zerbin 6). All. Alvini

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Arbitro: Pairetto

Ammoniti: Cittadini, Calò, Monterisi, Oyono, Cisse