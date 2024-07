Andriy Shevchenko a GOAL: "Un giocatore da Milan deve avere personalità, umiltà, qualità, devi dare tutto per i tifosi"

Shevchenko a GOAL: "I tifosi del Milan si aspettano tanto, tu devi dare tutto. Ancelotti un grande, vincere è la cosa più difficile".

Otto stagioni, cinque trofei, la firma indelebile sulla Champions League 2002/2003, uno Scudetto vinto da protagonista assoluto segnando in quel campionato 24 dei suoi 175 goal con il Diavolo: ma numeri e palmares non saranno mai esaustivi per descrivere ciò che Andriy Shevchenko ha rappresentato per il Milan.

In esclusiva a GOAL, Sheva ha parlato del suo rapporto con i colori rossoneri, delle caratteristiche che deve avere un giocatore "da Milan" e di cosa rende speciale Carlo Ancelotti, suo allenatore negli anni d'oro a San Siro.