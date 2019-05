Milan-Frosinone: formazioni, canale tv e diretta streaming

Il Milan ospita il Frosinone nella 37ª giornata di Serie A: rossoneri a caccia del 4° posto, ciociari già retrocessi e in campo per l'orgoglio.

Il di Gennaro Gattuso prosegue la sua rincorsa al 4° posto che varrebbe la qualificazione in sfidando in casa il di Marco Baroni, già aritmeticamente retrocesso in Serie B, nella 37ª giornata di . Il Diavolo è al 5° posto con 62 punti, gli stessi della , nei cui confronti è tuttavia in vantaggio per gli scontri diretti, e ha 3 lunghezze di ritardo dall' , quarta.

I ciociari sono penultimi in graduatoria con 24 punti e hanno lo sguardo già rivolto alla prossima stagione, che li vedrà tentare nuovamente la scalata nella massima serie. I rossoneri hanno ottenuto una sconfitta e 2 vittorie di fila nelle ultime 3 gare disputate, mentre i giallazzurri hanno conquistato un solo punto nelle ultime 3 giornate con 2 sconfitte e un pareggio.

Il centravanti polacco Krzysztof Piatek, con 8 goal in 16 partite, per i rossoneri, e Camillo Ciano, a segno 7 volte in 31 presenze, per i laziali, sono i migliori marcatori in campionato delle due formazioni.

MILAN-FROSINONE: DATA E ORA

Milan-Frosinone è in programma il pomeriggio di domenica 19 maggio 2019 nella cornice dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Fischio d'inizio previsto per le ore 18.00.

DOVE VEDERLA IN TV

La gara Milan-Frosinone sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Riccardo Gentile si occuperà della telecronaca, mentre il commento tecnico sarà curato da Lorenzo Minotti.

DOVE VEDERLA IN STREAMING

Gli abbonati Sky potranno seguire la partita Milan-Frosinone anche in diretta collegandosi alla piattaforma Sky Go con i loro pc, tablet e smartphone.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal darà la possibilità ai suoi lettori di seguire il match Milan-Frosinone anche in diretta testuale. Collegandovi sul sito, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, dal pre-partita al fischio finale. Già dalla mattina, inoltre troverete sul portale tutte le notizie sulla sfida e le ultime novità sulle formazioni delle due squadre.

HIGHLIGHTS MILAN-FROSINONE

Poco dopo il fischio finale, Sky metterà a disposizione dei suoi abbonati gli highlights di Milan-Frosinone. Nell'ampio post partita, inoltre, sarà possibile seguire le interviste ai due allenatori e ai protagonisti in campo.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN

Gattuso dovrebbe confermare l'undici che ha sconfitto la al Franchi. Davanti a Donnarumma saranno ancora indisponibili Calabria e Caldara per infortunio, per cui Abate agirà ancora da terzino destro, con Musacchio centrale accanto a Romagnoli e Rodriguez a sinistra. A centrocampo Bakayoko sarà confermato da playmaker, con Kessié e Calhanoglu mezzali. In attacco a sinistra ci sarà ancora Borini, con Piatek centravanti e Suso esterno alto a destra.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.

PROBABILE FORMAZIONE FROSINONE

Baroni pensa di apportare qualche novità nella formazione del Frosinone. Bardi potrebbe rilevare fra i pali Sportiello, mentre la difesa a tre dovrebbe essere composta da Brighenti, Ariaudo e Capuano. A centrocampo si rivedrà Cassata come mezzala destra, con Sammarco in regia e Maiello spostato nel ruolo di mezzala sinistra. Paganini, che ha recuperato, e Beghetto, agiranno sulle ali. Davanti si rivedrà dal 1' Ciano in coppia con Daniel Ciofani. Quest'ultimo sarà preferito a Pinamonti, appena tornato dallo stage con l' Under 20.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Paganini, Cassata, Sammarco, Maiello, Beghetto; Ciano, Ciofani.

MILAN-FROSINONE: I DIFFIDATI

Sono ben 5 i calciatori diffidati nel Milan: Bakayoko, Calhanoglu, Castillejo, Gianluigi Donnarumma e Zapata salteranno la prossima gara contro la in caso di ammonizione. Cinque i diffidati anche per il Frosinone, con Brighenti, Capuano, Cassata, Ghiglione e Maiello a rischio stop se saranno sanzionati nella gara con i rossoneri.

ULTIMI PRECEDENTI

Milan e Frosinone si sono affrontati 3 volte in Serie A. Il bilancio è di 2 pareggi e un unico successo rossonero. Nella gara di andata le due formazioni hanno pareggiato 0-0 allo Stirpe lo scorso 26 dicembre 2018.

I precedenti due confronti risalgono alla stagione 2015-16, la prima assoluta dei giallazzurri in Serie A. I rossoneri vinsero 4-2 nel match di andata al Matusa, mentre al ritorno a San Siro i ciociari strapparono un pareggio per 3-3 ai rossoneri di Brocchi.