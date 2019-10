Milan, Calabria fa mea culpa: "Devo ritrovare me stesso"

Il ritrova la vittoria dopo tre sconfitte consecutive e prende una boccata d'ossigeno in una classifica già problematica. Un avvio di stagione complicato anche per Davide Calabria , che colleziona la seconda espulsione e riflette sul proprio momento.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il terzino italiano è intervenuto sul proprio profilo 'Instagram' analizzando il periodo:

"È stato un inizio di stagione complicato. Per la squadra. Per me. E spero che la vittoria di ieri sia stata la svolta. Dal punto di vista personale invece questa sosta dovrà rappresentare ’cambiamento’. Ho voglia di voltare pagina e cancellare questi primi mesi di stagione. Non è una questione di impegno ma di resa, che non mi soddisfa".