Milan-Cagliari, le formazioni ufficiali: gioca Leao

Rossoneri con Gabbia, Bennacer e Calhanoglu titolari, Ibrahimovic di punta. Nel Cagliari ci sono Pereiro e Klavan, dentro anche Ionita.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno; Walukievicz, Ceppitelli, Klavan; Mattiello, Faragò, Ionita, Nandez, Lykogiannis; Pereiro; Simeone.

Qualificato ai playoff di , il saluta l'annata 2019/2020 in attesa di tornare in campo nelle prossime settimane. A San Siro, ancora senza tifosi causa coronavirus, arriva il : anche per i rossoblù ultima gara della stagione, alla fin fine deludente dopo i sogni europei di fine autunno.

Pioli conferma Ibrahimovic come prima punta, con Leao, Calhanoglu e Castillejo che agiranno alle sue spalle. Davanti alla difesa giocheranno Kessiè e Bennacer, mentre Donnarumma è titolare tra i pali. Calabria ed Hernandez esterni di difesa, Kjaer e Gabbia centrali.

Nel Cagliari ci sono Pereiro e Simeone di punta, con Faragò insieme a Ionita e Nandez. Nel 3-5-2 di Zenga partono titolari sulle fasce Mattiello e Lykogiannis, mentre giocheranno dal 1' in difesa Walukievicz, Ceppitelli e Klavan. Infine Cragno, in porta.