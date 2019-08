Milan, Biglia subito ko: problema all'adduttore, a rischio per l'Udinese

Problema muscolare all'adduttore per Lucas Biglia, che va verso l'esclusione per Udinese-Milan: al suo posto può giocare Calhanoglu.

Subito un primo ostacolo per il di Giampaolo a poche ore dal debutto in campionato sul campo dell': il nuovo allenatore rossonero perde Lucas Biglia, che ha rimediato un problema muscolare all'adduttore.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', l'argentino si è fermato in allenamento e la sua presenza sul campo dell'Udinese sembra in forte dubbio. In caso di forfait mister Giampaolo ha già pronta l'alternativa a sorpresa.

In cabina di regia potrebbe infatti piazzarsi Hakan Calhanoglu, già provato davanti alla difesa negli schemi del nuovo allenatore. Acquistato per fare il trequartista, il turco ha giocato sempre da esterno d'attacco o mezz'ala nella passata stagione: ora il nuovo ruolo che potrebbe aprirgli nuove prospettive nelle gerarchie rossonere.