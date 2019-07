Milan-Benfica: dove vederla in tv e streaming

Seconda gara nell'International Champions Cup per il Milan, che affronta il Benfica dopo il ko del debutto: tutte le informazioni sulla partita.

Secondo appuntamento per il di Giampaolo nell' International Champions Cup 2019. I rossoneri tornano in campo negli contro il per riscattare la sconfitta subita al debutto contro il .

Dopo l'1-1 in amichevole contro il Novara, i rossoneri sono stati sconfitti di misura dal nel primo match del torneo: decisiva la rete di Goretzka allo scadere del primo tempo su assist di Kimmich.

Il Benfica ha invece iniziato la competizione con due vittorie: nel primo match è arrivato un netto 3-0 contro i messicani del Guadalajara grazie alle reti di De Tomas, Silva e Seferovic, vecchia conoscenza del nostro campionato

Lo stesso Seferovic si è ripetuto in apertura del secondo match contro la , che ha subito risposto con Vlahovic: decisiva nel finale la rete di Caio in pieno recupero. Le Aquile arrivano dunque al terzo appuntamento a punteggio pieno.

Milan-Benfica è un grande classico del calcio europeo: proprio contro il club portoghese il Diavolo ha alzato al cielo infatti la sua prima Coppa dei Campioni, per poi ripetersi nella stagione 1989/90 con la firma di Rijkaard.

In questa pagina trovate tutte le informazioni su Milan-Benfica: notizie sulle formazioni e dove vedere il match in tv e streaming .

MILAN-BENFICA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Milan-Benfica DATA 28 luglio 2019, ore 21.00 (italiane) DOVE Gillette Stadium, Foxborough ARBITRO - TV Sportitalia STREAMING www.sportitalia.com

ORARIO MILAN-BENFICA

Milan-Benfica , seconda gara dei rossoneri nell'International Champions Cup 2019, è in programma domenica 28 luglio alle ore 21.00 italiane. Si gioca nel suggestivo impianto del Gillette Stadium di Foxborough, negli Stati Uniti.

Milan-Benfica potrà essere seguita in chiaro, in diretta e in esclusiva su Sportitalia, dove vengono trasmesse tutte le gare dell'International Champions Cup 2019. A raccontare l'incontro sarà Carlo Pellegatti, storica voce del club rossonero.

Per tutti i tifosi che non possono vedere la gara Milan-Benfica in , sarà possibile seguire il match in diretta sul sito www.sportitalia.com. In questo modo gli appassionati potranno restare aggiornati ovunque sulla sfida del Gillette Stadium.

Con Andrè Silva e Cutrone in uscita sul mercato, sarà con ogni probabilità Castillejo il partner offensivo di Piatek nell'attacco rossonero: alle loro spalle confermato Suso, che Giampaolo vuole 'trasformare' in trequartista prima dell'inizio della nuova stagione. Borini riproposto nel ruolo di interno del centrocampo, completato da Biglia e Calhanoglu. Musacchio e Romagnoli a fare da schermo davanti a Donnarumma dopo aver smaltito i rispettivi acciacchi.

De Tomas e Seferovic guideranno ancora il Benfica in avanti, mentre Pizzi e Rafa daranno il loro supporto partendo dalle corsie esterne. Florentino sicuro del posto in mediana, dove Gabriel è favorito per una maglia dal primo minuto al suo fianco.

MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, A. Romagnoli, Rodriguez; Borini, Biglia, Calhanoglu; Suso; Castillejo, Piatek.



BENFICA 4-4-2: Vlachodimos; Tavares, Ruben Dias, Ferro, Grimaldo; Pizzi, Gabriel, Florentino, Rafa; De Tomas, Seferovic.