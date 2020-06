Meunier e Cavani via dal PSG: non giocheranno neanche la Champions

Sia il terzino belga che l'uruguagio saluteranno la capitale francese al 30 giugno, a scadenza contratto: non giocheranno la Champions ad agosto.

Il partiva tra le principali pretendenti alla vittoria della Champions League 2019/20, poi il Coronavirus ha cambiato tutto. La sospensione della ha dato un altro scossone. E al rientro in campo, ad agosto, i francesi non avranno in rosa pezzi importanti.

Secondo quanto rivelato da ‘RMC Sport’, Edinson Cavani e Thomas Meunier hanno deciso di non prolungare il contratto con il oltre il 30 giugno 2020, data della scadenza fissata. Dunque non rimarranno con la squadra fino alla ripresa della massima competizione europea.

Al contrario di quanto accaduto a loro, rimarranno invece a Parigi fino al 31 agosto Kurzawa, Choupo-Moting, entrambi in scadenza, e Sergio Rico, in prestito dal . Ancora in via di definizione il caso Thiago Silva, anche se c’è ottimismo.

Altre squadre

Se il futuro di Meunier sembra già segnato - in Germania si parla di annuncio imminente al Borussia Dortmund - Cavani ha diverse squadre interessate: si è fatto soprattutto il nome dell’Atlético Madrid, ma anche quello dell’ . A questo punto è probabile che una risposta si avrà prima di agosto.