Tra Messi e i tifosi del Barcellona cala il gelo: "È arrabbiato"

Messi deluso dai tifosi del Barcellona, che anche contro il Getafe hanno fischiato Coutinho: "Aveva chiesto che non lo facessero".

Tensione tra Lionel Messi e il popolo blaugrana. Secondo quanto riportato dal direttore de 'El Larguero', l'argentino è infatti rimasto deluso dall'atteggiamento tenuto dai tifosi del nel corso della gara contro il , l'ultima stagionale al Camp Nou.

A scatenare la rabbia di Messi sarebbero stati in particolare i continui fischi rivolti da parte del pubblico a Philippe Coutinho, giocatore spesso contestato nel corso di questa annata a causa di un rendimento che non ha soddisfatto le aspettative, soprattutto in relazione ai 160 milioni investiti dal club per strapparlo al .

"Messi è arrabbiato perchè aveva chiesto che Coutinho non venisse fischiato ma loro [i tifosi] continuano a farlo. Non solo, hanno anche fischiato Busquets. Messi ha motivo di essere arrabbiato".

Così il diretto de 'El Larguero' ha raccontato la rabbia di Messi. Un copione che ormai va avanti da mesi e che lo stesso argentino aveva già condannato sempre al Camp Nou dopo la semifinale d'andata contro il Liverpool in .