Messi si allena in Argentina... guardando i suoi goal

L'argentino è stato paparazzato da un tifoso: in palestra, motivato dalle sue giocate e dai suoi goal durante l'allenamento.

Ancora una volta è stato un anno esaltante per Leo Messi, Campione della con il suo e nuovamente sul palco del Pallone d'Oro per ricevere il suo sesto riconoscimento. L'attaccante argentino continua però ad avere grandi obiettivi, in primis la vittoria di un trofeo con la Copa America: l'ultimo passo.

Segui live la Liga su DAZN: attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

A proposito di passi, Messi è stato beccato da un tifoso in quel di Rosario, intento ad allenarsi con il tapis roulant in una palestra della città argentina. Nulla di strano, in vista della ripresa dell'attività con il Barcellona prevista per il 2 giugno. Se non fosse per il video con cui si stava motivando il Pallone d'Oro in carica.

Mentre si allenava, infatti, Messi ha seguito un video in cui venivano mostrati i suoi goal e le sue migliori giocate. Probabilmente un modo per aumentare la propria stima e prepararsi al meglio ad un 2020 in cui compirà 33 anni e in virtù di questo potrebbe avere l'ultima opportunità di vincere qualcosa con l' .

La prossima estate si giocherà la Copa America in Argentina e , con finale prevista a Barranquilla. Ok, non sarà in patria, ma Messi ha tutta l'intenzione di vincere il trofeo e chiudere così il cerchio dopo più di un decennio: l'ultimo passo per poter essere veramente intoccabile.

Il Barcellona tornerà in campo il 4 gennaio nel derby contro l' e Messi, tornato capocannoniere della Liga dopo un inseguimento dei suoi nell'ultimo mese, conta di partire alla grande grazie al leggerissimo dato contro i concittadini: 25 reti in 28 presenze.

Chissà se aver visto un video delle sue giocate avrà funzionato. Probabilmente non era neanche necessario.