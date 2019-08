Messi infortunato: salterà la prima gara di Liga

Il Barcellona non vuole rischiare Messi, che non è stato convocato per la gara contro il Bilbao: due settimane fa la lesione di primo grado al soleo.

Caso più unico che raro. Leo Messi non giocherà la prima partita ufficiale del . La maggiore sicurezza dei blaugrana non sarà tale questa volta, visto che l'argentino non farà parte della squadra che affronterà l' Bilbao per l'esordio nella 2019/2020.

Valverde e lo staff medico del Barcellona non hanno voluto rischiare nemmeno la panchina per Messi, che si è infortunato circa due settimane fa durante l'allenamento con i blaugrana: lesione di primo grado al soleo e botta incredibile per i catalani.

Messi era appena rientrato dalle vacanze extra post Copa America, rimediando immediatamente l'infortunio che dopo tempo immemore gli farà saltare la prima giornata di Liga. Non ci sarà neanche Vidal, con Suarez e Griezmann pronti a guidare l'attacco.

Il fuoriclasse argentino ha ovviamente saltato le ultime amichevoli pre-stagionali contro il e potrebbe essere costretto a fare forfait anche per la seconda sfida contro il Betis. Difficile, ma il problema si sta rivelando più difficile del previsto.

Capocannoniere della scorsa Liga, con tanto di Scarpa d'Oro europea conquistata, Messi non può ovviamente rischiare anche con il minimo problema: senza di lui è un altro Barcellona e lo si è visto svariate volte nelle ultime stagioni di campionato e Champions.

Fuori dai convocati per la gara contro il Bilbao, Messi proverà ad esserci per quella contro il Betis: altrimenti, appuntamento a settembre.