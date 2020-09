Messi in campo col Barcellona: lascia il rigore a Griezmann

In amichevole contro il Nastic, Messi ha dato l'opportunità al compagno di squadra di mettere dentro il raddoppio blaugrana.

La prima gara di Leo Messi dopo l'intervista esclusiva a Goal, in cui ha evidenziato di aver pensato seriamente di lasciare il , e la sua conferma in blaugrana. Una gara che i tifosi dell'argentino aspettavano per poter 'ufficializzare' il continuo della storia iniziata quasi due decenni fa.

In amichevole contro il Nastic, nello stesso weekend in cui è ripartita la (con il Barcellona che recupererà la propria gara prossimamente in virtù delle gare di giocate in estate) Messi ha lasciato a sorpresa la battuta di un rigore al compagno Griezmann.

E' stato infatti il francese e non il naturale rigorista Messi a calciare dagli undici metri il penalty concesso e realizzato dallo stesso ex per il momentaneo 2-0 del Barcellona, dopo che Dembelé aveva sbloccato la gara in avvio di match.

Un Messi finalmente sorridente quello sceso in campo contro il Nastic, pronto ad affrontare una stagione ufficiale che per il Barcellona inizierà il prossimo 27 settembre, quando affronterà il dopo aver sfidato il in amichevole il prossimo weekend.

Messi ha ancora come noto il contratto in scadenza con il Barcellona nel 2021 e dopo il caos generatosi dopo la sconfitta pesantissima contro il e il suo possibile addio, non è per nulla da escludere un effettivo saluto ai blaugrana alla naturale scadenza del contratto.