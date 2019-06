Messi batte Ronaldo: è lo sportivo più pagato del 2019

Secondo 'Forbes', Leo Messi è lo sportivo più pagato del 2019. Cristiano Ronaldo in seconda posizione, terzo Neymar.

Quest'anno Leo Messi e Cristiano Ronado non si sono sfidati nella stessa divisione, come eravamo abituati a vedere fino ad ora. Eppure la rivalità, ad esempio in , non è mai mancata, anche a distanza.

Anche se non dal punto di vista strettamente calcistico, oggi Leo Messi ha in qualche modo "battuto" Cristiano Ronaldo. Secondo 'Forbes', infatti, il calciatore argentino è lo sportivo più pagato del 2019, con un guadagno di 127 milioni di dollari.

Messi precede proprio di una solo posizione Cristiano Ronaldo, che deve "accontentarsi" della seconda piazza, con 109 milioni di dollari di ricavi.

Il computo totale in dollari tiene conto premi in denaro, stipendi e premi guadagnati tra il 1° giugno 2018 e il 1° giugno 2019. I redditi di sponsorizzazione sono una stima delle sponsorizzazioni, delle commissioni di presenza e dei redditi di licenza per lo stesso periodo di 12 mesi basati su conversazioni con dozzine di addetti ai lavori. 'Forbes' non toglie le tasse o le commissioni degli agenti e non include i redditi da investimenti.

Al terzo posto un altro calciatore, Neymar (105 milioni di dollari). Quarto il primo sportivo non calciatore: Canelo Alvarez, campione della boxe (94 milioni di dollari).

Quinta la stella eterna del tennis, Roger Federer (93,4 milioni di dollari). Russell Wilson, campione di football americano, al sesto posto (89,5 milioni di dollari). La top ten viene chiusa da Kevin Durant, fuoriclasse del basket, con 65,4 milioni di dollari.