Rivelazione Mbappé: "Il giorno dell'infortunio ho pianto tutta la notte"

Mbappé trascinatore del PSG dopo la paura per l'infortunio alla caviglia: "Ora mi sento bene, voglio vincere e lascerò la pelle in campo".

Dalla grande paura per un futuro incerto alla grande gioia per aver ritrovato il campo nel momento più cruciale: Kylian Mbappé si è ripreso il dopo l'infortunio alla caviglia rimediato lo scorso 24 luglio in occasione della finale di Coppa di vinta contro il .

Da allora via ad un lavoro incessante per bruciare i tempi e farsi trovare pronto per i quarti di finale di , in cui è effettivamente tornato a disposizione di Tuchel entrando durante la ripresa sul risultato di 1-0 in favore dell' .

Dopo la vittoria sul , Mbappé ha rivelato un dettaglio di quella notte nefasta che ha rischiato di renderlo indisponibile per la gara più importante della stagione.

"La notte dell'infortunio credevo di morire. Ho pianto tutta la notte ma allo stesso tempo ho deciso di prendermi cura di me stesso per riuscire ad esserci. Volevo far parte di questa avventura. Ora mi sento meglio, non ho più dolore e sono disposto a fare qualsiasi cosa per la squadra. Voglio vincere e lascerò la pelle in campo".

L'intesa con Neymar è al top anche per quanto riguarda la vita extra-calcistica.